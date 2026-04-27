Для устранения последствий непогоды в Подмосковье направили почти 500 спасателей

Спасателей в Подмосковье перевели в режим повышенной готовности в связи с аномальными снегопадами. Главное управление МЧС России по региону организовало совместную работу с полицией и скорой помощью.

К ликвидации последствий непогоды министерство привлекло 476 сотрудников и 121 единицу техники. Если погодные условия ухудшатся, ведомство задействует резервную аэромобильную группировку.

Спасатели зарегистрировали в области порядка 542 упавших деревьев и 161 поврежденный автомобиль. Максимальные порывы ветра зафиксировали в Волоколамском и Можайском городских округах, а также в Серпухове.

На фоне аномальных снегопадов коммунальные службы области перевели в режим повышенной готовности.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что снежный покров растает в Москве до среды. В некоторых районах Подмосковья он может задержаться до 1 мая, добавил эксперт.