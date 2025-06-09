Для уборки поваленных деревьев в Жуковском привлекли волонтеров

К уборке с улиц поваленных деревьев в Жуковском привлекли волонтеров. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий полномочия главы города Андроник Пак.

В Подмосковье разыгрался ураган, он повалил деревья, сорвал крупные ветки. Они загромоздили дворы в спальных микрорайонах. На улице Дугина завалило машину, на улице Молодежной завалило двор.

В Коломне ураганный ветер повалил деревья, несколько из них рухнули на припаркованные машины во дворах. Один из наиболее пострадавших участков — дом № 50а по улице Пионерской. Здесь упавшее дерево накрыло сразу пять автомобилей.

Жителей Москвы и Подмосковья ранее предупредили о возможных смерчах. Метеоролог рассказал, как себя вести при приближении стихии — закрыть все окна и форточки, отключить электробытовые приборы, перекрыть газ.