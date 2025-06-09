Последствия урагана в Коломне сняли на видео

Источник 360.ru: ураган повалил деревья и повредил автомобили в Коломне

Ураганный ветер повалил деревья в Коломне, несколько из них рухнули на припаркованные машины во дворах. Видео с последствиями удара стихии прислали в редакцию 360.ru.

Один из наиболее пострадавших участков — дом № 50а по улице Пионерской. Здесь упавшее дерево накрыло сразу пять автомобилей. Владельцы сейчас подсчитывают ущерб.

Непогода в регионе продолжается уже второй день. Ливни с порывами ветра обрушились и на другие части города.

На проспекте Кирова, 41, были зафиксировали обрывы электропроводов. Жители жалуются на перебои с электричеством и опасаются выходить на улицу.

«Не знаешь, Господь доведет до дома или нет», — прокомментировал ситуацию один из прохожих, пробираясь через заваленные дворы на улице Гагарина.

По данным МЧС, сообщение о разрушениях и поврежденных автомобилях продолжают поступать. Сотрудники экстренных служб уже работают на месте, разбирают завалы и устраняют последствия стихии.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Подмосковье сохраняется вероятность сильных дождей и града. Власти призывали водителей не оставлять автомобили под деревьями и по возможности оставаться дома.

В воскресенье, 8 июня, сильнейший ливень затопил и Москву. На следующий день на Орехово-Зуево обрушился крупный град.