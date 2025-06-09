09 июня 2025 14:53 Смерчи надвигаются на Москву и Подмосковье. Как спасти себя и близких? Спасатель Дударев объяснил, что делать, чтобы не пострадать от смерча 0 0 0 Фото: Rolf Groenewold/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных смерчах. Они могут сопровождать неблагоприятные погодные условия в виде сильного дождя, грозы и порывов ветра в диапазоне 20-25 метров в секунду. Данные передало столичное управление МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета. Что делать, если застал смерч, — в материале 360.ru.

Что такое смерч Смерч — это экстремально быстро вращающийся столб воздуха, который распространяется от дождевых туч до поверхности земли. Часто выглядит как воронкообразное облако. «Вихрь с вертикальной осью вращения достаточно большой скорости образуется между облаком — кучево-дождевой облачностью — и землей или поверхностью воды», — рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. Природное явление встречается в основном в Северной Америке, особенно в центральных, южных и юго-восточных штатах. В США количество торнадо наблюдается больше, чем в любой другой стране. Однако все чаще смерчи фиксируют в России, рассказал 360.ru председатель высшего совета Братства спасателей представитель РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев.

Фото: В Сургуте над поверхностью Оби в районе Югорского тракта прошло торнадо / РИА «Новости»

«Сегодня смерч распространен, начиная с 2021 года. Мы наблюдаем подобное на Черном море. И если ранее они закручивались только над водой, то сейчас выходят на берег. Из-за этого происходит много чрезвычайных ситуаций», — отметил эксперт. Вихри могут подниматься в горы. В последние несколько лет такое часто случается в Сочи и Крыму. Массы поднятой воды остывают и сбрасываются в горные реки. Выходят из берегов, из-за чего происходит много разрушений, а люди теряют свое имущество. О таких катаклизмах должны предупреждать сотрудники МЧС с помощью систем оповещения, напомнил Дударев.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Смерч в Москве — возможно? Наверняка спрогнозировать появление вихря почти нереально, заявил Ильин. Его можно распознать по первому признаку, когда под облаком начинает появляться хобот. В такие моменты спасательные службы предупреждают о неблагоприятных погодных условиях всех, кто находится на маршруте его следования. «Будут ли в этом месяце смерчи в столице и области? Не знаю. Их можно спрогнозировать при определенных условиях. Но даже с вероятностью 60% сказать точно возможности нет», — объяснил Ильин. Однако исключать их появление в Москве и Московской области после предупреждения климатологов не стоит.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как себя вести, если надвигается смерч Обычно смерчи небольшие в диаметре: от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Жизнь их тоже коротка: от пяти до 15-30 минут.

За это время, в зависимости от мощности, он может натворить много бед, создать человеку неприятности. Александр Ильин

Поэтому лучше подготовиться заранее. Дома При предупреждении о мощном смерче лучшее решение — эвакуация. Если она уже невозможна, то необходимо позаботиться о своей безопасности, а также родных и близких. «Нужно плотно закрыть все двери, в том числе балконную, окна, форточки и желательно вентиляцию. Отключить электробытовые приборы, перекрыть газ», — отметил Дударев. Если есть подвал или погреб, то следует взять с собой питание, воду, документы и укрыться в нем. В ином случае укрытие нужно сделать во внутреннем помещении — ванной или туалете. В комнатах можно спрятаться за ограждения, подальше от окон.

Фото: x77/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

На улице Если смерч настиг на улице, не рекомендуется приближаться к каким-либо строительным конструкциям, деревьям или столбам, пояснил спасатель.

Нужно быть аккуратным с баннерами, потому что во время смерчей и ураганов их часто срывает. По возможности найти ров, яму или какое-то углубление, чтобы залезть в него и укрыть голову руками. Алексей Дударев

Нельзя выходить на возвышенности, стоять рядом с линией электропередачи, заправками и другими опасными объектами. В машине Если непогода застигла в машине, то разумнее всего оставить автомобиль возле стены по ходу ветра, чтобы предотвратить его переворачивание. Ни в коем случае нельзя любоваться смерчем из машины, особенно если было предупреждение МЧС о мощном вихре. Нужно, наоборот, как можно быстрее уехать от эпицентра непогоды, удалиться от него в сторону.