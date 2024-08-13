Старшеклассники из Лобни поучаствовали в театральном мастер-классе

Руководитель театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова провела мастер-класс в Лобне. Она познакомила школьников из Лобни с азами актерской профессии.

Участниками занятия по актерскому мастерству стали ребята, которые проводят летние каникулы в городе. Встреча началась с театральной разминки, затем прошли актерские тренинги и упражнения. Светлана Давыдова рассказала школьникам об основах драматического искусства, а после ответила на вопросы о профессии.

«Подобный формат очень полезен. Без давления и назиданий, в легкой игровой форме можно помочь ребенку справиться с серьезными проблемами: преодолеть чрезмерную застенчивость, поднять самооценку, раскрыть таланты и интересы. В конце концов, отвлечь от гаджетов, на которые современные подростки тратят огромное количество времени», — отметила Светлана Николаевна.

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