Директору шелковой фабрики присвоили звание почетного гражданина Королева

Звание «Почетный гражданин города Королев» получил руководитель одного из старейших предприятий округа и России Дмитрий Брусков. Он является директором местной шелковой фабрики «Передовая текстильщица».

Награждение приурочили к годовщине основания города. Звание присваивают жителям, внесшим значительный вклад в развитие наукограда, Подмосковья и страны.

Решение о награждении Дмитрия Брускова приняли на заседании городского Совета депутатов. Он возглавляет предприятие с 2007 года и является продолжателем фабричной династии, общий трудовой стаж которой составляет около 100 лет.

Сегодня «Передовая текстильщица» является современным ткацким производством. Здесь выпускают специальные высокопрочные ткани, которые используют в различных отраслях.

Также на шелковой фабрике производят теплозащитные панели космических кораблей, метеоритные ловушки орбитальных станций, средства индивидуальной защиты, парашюты и многое другое.