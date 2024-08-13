Директор МЦ «Космос» в Королеве посетила молодежный центр в Мытищах

В молодежном центре «Импульс» в Мытищах состоялась встреча с директором центра «Космос» Марией Масик и специалистами в сфере молодежной политики из города Королев. Участники обсудили вопросы развития молодежной политики и создания благоприятных условий для активного участия молодежи в жизни общества.

Особое внимание уделили вопросам совместного сотрудничества, направленного на улучшение социальных программ и инициатив для молодежи. Участники подчеркнули важность информационной поддержки молодежных инициатив, что позволит более эффективно реализовывать проекты в каждом из центров.

Ключевым моментом обсуждения стало создание платформ для обмена опытом и ресурсами, что поможет всем участникам лучше развивать свои идеи и программы.

Директор молодежного центра «Импульс» Сергей Мельников отметил, что такой диалог не только укрепляет связи между центрами, но и способствует возникновению новых идей, которые обязательно принесут плоды в будущем.

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