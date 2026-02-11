Диагностического ИИ-ассистента начали тестировать в больницах Подмосковья

Диагностический ассистент помогает терапевтам и врачам общей практики быстрее и точнее ставить диагнозы. Система работает в пилотном режиме, но уже сейчас облегчает работу специалистам.

«Мы активно внедряем современные цифровые решения в систему здравоохранения Подмосковья. Диагностический ассистент на базе искусственного интеллекта — это инструмент поддержки врача, который помогает повысить точность диагностики и дополнительно снизить риск ошибок. При этом работа ассистента построена по принципу „второго мнения“, ключевая роль в принятии решения всегда остается за специалистов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Когда пациент приходит на прием, врач заполняет электронную карту. AIDA в это время анализирует, на что жалуется человек, чем он болел раньше, что показал осмотр, какие он сдал анализы и прошел исследования.

На основе этих сведений программа подбирает подходящий вариант из списка 95 самых частых и социально-значимых диагнозов. Многие из них требуют, чтобы пациент потом регулярно наблюдался у врача.

Когда доктор вносит в карту окончательный диагноз, система сверяет его со своим выводом. Если мнения совпали, AIDA просто подтверждает решение врача. Если же программа предложила другой вариант, она показывает свой как альтернативу.

Окончательный выбор всегда остается за специалистом.