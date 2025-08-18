Девятая образовательная смена Школьной академии главы началась в Королеве

Образовательный проект «Шаг» продолжают реализовывать в Королеве. В очередной смене примут участие 90 школьников с восьмого по 10 классы.

Проект развивается в округе с 2022 года по инициативе главы города Игоря Трифонова. В нем участвуют ученики, которые активно проявляют себя на олимпиадах и показывают хорошие результаты в учебе.

Новая пятидневная смена пройдет на базе санатория-профилактория «Подлипки». Школьники поучаствуют в образовательных интенсивах по восьми предметам.

С ребятами будут заниматься лучшие педагоги из подмосковного образовательного центра «Взлет», МФТИ, Технологического университета и городских школ. Также по итогам образовательного проекта «Импульс» по физике в проекте примут участие 10 обучающихся 5-7 классов.

Отметим, что всего за время существования проекта обучение прошли 640 ребят.