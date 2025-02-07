Детскую больницу в Люберцах капитально отремонтируют в 2027 году

В Люберцах продолжается капитальный ремонт детского стационара Московского областного центра охраны материнства и детства. Глава округа Владимир Волков сообщил, что объект приведут в порядок в 2027 году.

«В настоящее время активно ведется демонтаж. В рамках программы специалисты полностью обновят инженерные системы, фасад, кровлю, выполнят внутреннюю отделку помещений, также будет поставлена новая мебель», — отметил Владимир Волков.

Здание детской больницы построили в 1986 году. Его обновляют в рамках губернаторской программы. Капитальный ремонт состоит из двух этапов. Объект сдадут в эксплуатацию в 2027 году.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.