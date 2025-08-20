Детский турнир по флорболу прошел в Мытищах

IX этап Летней спартакиады детских дворовых команд, организованной отделом физкультурно-массовой работы Центра физической культуры и спорта «Мытищи», прошел на хоккейной площадке стадиона «Торпедо». Спортсмены выявляли сильнейшего в соревнованиях по флорболу.

В общий зачет спартакиады было заявлено 10 видов спорта. Многие ребята впервые приняли участие в турнире по флорболу, хотя эта дисциплина стала традиционной для мытищинских дворовых спартакиад, поскольку при упрощенных правилах является доступной для всех. Мяч, клюшка, ворота, понимание правил — и вот уже страсти на площадке кипят.

В турнире приняли участие четыре команды. Соревнования прошли по круговой системе, все игры — в увлекательной и захватывающей борьбе, а победителем стал коллектив из игроков команд «Порту» и «Олимпик». Достойную конкуренцию им составили «Биг Бен», «Бостон» и «Реальные кабаны», собравшие баллы в общий зачет Спартакиады.

Абсолютный победитель сезона будет определен 29 августа на завершающем этапе спартакиады в соревнованиях по пляжному футболу. В этот же день пройдет награждение победителей и призеров летнего спортивного марафона детских дворовых команд городского округа Мытищи.