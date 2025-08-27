Детский футбольный турнир «Здоровое поколение» прошел в Мытищах

Молодежный футбольный турнир «Кубок здорового поколения» прошел на стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах. Юные футболисты, родившиеся в 2015 и 2016 годах, представляющие Москву и различные районы Московской области, приняли участие в этом захватывающем соревновании.

Турнир, организованный межрегиональной общественной организацией «Здоровое поколение», впервые состоялся три года назад. 16 команд из самых разных уголков региона прибыли в Мытищи.

Заместитель председателя правления организации Глеб Кожевников сообщил, что в следующем году планируется повысить статус соревнований до всероссийского. Это нововведение откроет перед юными спортсменами новые перспективы и возможности, а также привлечет еще больше участников из различных уголков страны, что сделает турнир еще более масштабным и значимым.

Администрация городского округа Мытищи оказала активную поддержку в организации и проведении этого важного мероприятия. Для юных футболистов и их преданных болельщиков была подготовлена насыщенная и увлекательная праздничная программа — выступления спортивных и творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов.