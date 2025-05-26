Детский футбольный турнир с участием команд из ДНР прошел в Мытищах

Местная общественная организация «Мытищинская городская федерация футбола» организовала турнир среди команд 2014 года рождения и младше. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире приняли участие команды из Мытищ, Мариуполя, Королева и Раменского. Сборные разбили на две подгруппы.

Мариупольский «Аякс» в группе «А» попал в сложную ситуацию, потому как их соперниками стали три мытищинские команды «ЦДЮС», «Академия Аленичева» и «Планета спорта». Ребята старались, но уступили во всех матчах, а первое место заняла спортивная школа «ЦДЮС».

В параллельном зачете мариупольская «Олимпия» выступила уверенно, но уступила «ЦДЮС-2», королевскому «Космосу» и «Эспаньолу» из Раменского.

В финале сыграли «ЦДЮС» и «Олимпия». Матч закончился со счетом 1:1. Команда спортивной школы в Мытищах одержала победу в серии пенальти.

«Этот турнир обязательно станет традиционным, а его география и количественный состав будут только увеличиваться», — отметил президент Мытищинской городской федерации футбола Кирилл Прудников.