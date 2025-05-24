Детские площадки приведут в порядок у двух домов по улице Щербакова в Мытищах

Представители партии «Единая Россия» и коммунальщики провели встречу с жителями ряда домов на улице Щербакова и Новомытищинском проспекте в Мытищах. Они обсудили планы по благоустройству придомовых территорий.

Участие в мероприятии приняли местный координатор, член политического совета партии «Единая Россия» Иван Яськив, представители управляющей компании «Сукромка» и жители домов № 5, 7, 7а и 7б по улице Щербакова, а также дома № 23 на Новомытищинском проспекте.

Они обсудили вопросы благоустройства и озеленения двора. Коммунальщикам поручили покрасить лавочки и малые архитектурные формы на детских площадках, заменить песок в песочнице на площадке у дома № 5, а также обеспечить регулярную уборку территорий.

«По детской площадке на Новомытищинском проспекте, у дома № 23, не выявлено никаких нарушений и замечаний, что говорит о хорошем состоянии объекта», — отметил Иван Яськив.

Добавим, что встреча прошла в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ».