Детская футбольная команда из Мытищ победила в региональном первенстве

Завершился региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, в котором команда из Мытищ стала победителем. Участниками фестиваля стали детские дворовые команды, а не коллективы из спортшкол.

Фестиваль детского дворового футбола команд 6×6 проходил в Подольске. Команда мальчишек 2010–2011 годов рождения из детских дворовых коллективов центра физической культуры и спорта «Мытищи» состязались с восемью другими командами.

Ребята сыграли вничью с командой из Клина в групповом этапе и одержали победу над Коломной и Каширой. В финале Мытищи снова встретились с Коломной, против которой год назад потерпели поражение в серии пенальти. Победа со счетом 1:0 принесла мытищинской команде золотые медали и главный трофей. Вратарь команды Александр Медведков был признан лучшим игроком турнира, а Давид Авдоян стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов.

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