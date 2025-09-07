Детская академия футбола Дмитрия Аленичева в Мытищах отметила 10-летие

Академия из небольшого клуба в деревне Беляниново выросла до футбольного сообщества, где воспитывают более 700 спортсменов. Ребята успешно выступают на соревнованиях различного уровня.

Академия Аленичева проводит большую социальную работу, в том числе поддерживает многодетные семьи и семьи участников СВО.

Три года назад ее представители приняли участие в открытии стадиона, построенного по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня на новой площадке проводят муниципальные и региональные соревнования.

«Воспитанникам академии желаю никогда не останавливаться на достигнутом, брать по максимуму от каждой тренировки, идти вперед к своим мечтам и целям. Уверена, что среди юных футболистов сегодня — будущие игроки „Динамо“, „Спартака“, „ЦСКА“ и других лучших клубов страны. Они обязательно выйдут на мировую арену и завоюют свои главные награды. Поздравляю академию футбола Дмитрия Аленичева с праздником! Успехов, процветания, новых побед. Только вперед!» — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.