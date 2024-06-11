Детсад в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе построили на 95%

Детский сад на 225 мест в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе готов на 95%. В здании проводят отделочные работы и прокладку наружных сетей, параллельно благоустраивают территорию.

Трехэтажное здание площадью более 3,5 тысячи квадратных метров примет 10 групп детей. Здесь также расположатся музыкальный класс, спортивный зал и кабинеты для кружков. На прилегающей территории выполнят игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Образовательное учреждение планируют открыть в первом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил в Реутове выпускников, которых видел еще первоклассниками.

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