Дети с ОВЗ из Сергиева Посада выступили на фестивале по конному спорту

Воспитанники семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде приняли участие во всероссийском фестивале по конному спорту для спортсменов-инвалидов. Мероприятие прошло в Котельниках и объединило более 400 человек.

В Минсоцразвития рассказали, что ребята впервые участвовали в таком фестивале. Они выступили в конкуре и выездке, показали хорошие результаты.

Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами зрителей, а сами спортсмены получили массу положительных эмоций от соревнований. Для них это не только возможность проявить свои способности, но и важный опыт общения с любителями и профессионалами конного спорта.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и выразили надежду на дальнейшее развитие инклюзивного спорта в России.

Недавно уникальный центр сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. В нем смогут одновременно проживать 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Там также будут проходить реабилитацию участники СВО с ранениями слуха и зрения. На открытие приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, патриарх Кирилл и заместитель министра обороны России Анна Цивилева.