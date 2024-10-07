Губернатор Воробьев и патриарх Кирилл открыли уникальный центр для слепоглухих в Сергиевом Посаде

Уникальный центр сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. В нем смогут одновременно проживать 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Там также будут проходить реабилитацию участники СВО с ранениями слуха и зрения. На открытие приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , патриарх Кирилл и заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Получить помощь в центре имени Мещерякова смогут жители всех регионов России. Подопечные смогут получить новую профессию под руководством опытных преподавателей.

«Наша задача — сделать все, чтобы каждый квадратный метр этого учреждения работал и приносил пользу. Хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков создания центра. В свое время мы обращались с этой идеей к нашему президенту и получили поддержку», — рассказал губернатор.

Учреждение будет работать рядом с Сергиево-Посадским семейным центром, где воспитываются ребята от трех до 18 лет. Для работы с особенными детьми педагоги прошли подготовку по программам, созданным под руководством ученого Александра Мещерякова.