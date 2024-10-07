Губернатор Воробьев и патриарх Кирилл открыли уникальный центр для слепоглухих в Сергиевом Посаде
Уникальный центр сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. В нем смогут одновременно проживать 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Там также будут проходить реабилитацию участники СВО с ранениями слуха и зрения. На открытие приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, патриарх Кирилл и заместитель министра обороны России Анна Цивилева.
Получить помощь в центре имени Мещерякова смогут жители всех регионов России. Подопечные смогут получить новую профессию под руководством опытных преподавателей.
«Наша задача — сделать все, чтобы каждый квадратный метр этого учреждения работал и приносил пользу. Хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков создания центра. В свое время мы обращались с этой идеей к нашему президенту и получили поддержку», — рассказал губернатор.
Учреждение будет работать рядом с Сергиево-Посадским семейным центром, где воспитываются ребята от трех до 18 лет. Для работы с особенными детьми педагоги прошли подготовку по программам, созданным под руководством ученого Александра Мещерякова.
После выпуска из интерната воспитанники нуждались в дальнейшей поддержке. Перед ними стояли непростые задачи социализации и трудоустройства. Теперь им смогут помочь в новом центре. На его территории обустроили жилые здания, мастерские, актовый и спортивный залы, библиотеку и бассейн. Во дворе создали безбарьерную среду и провели благоустройство.
По словам Анны Цивилевой, осваивать новые профессии ребятам будет помогать Российская государственная специализированная академия искусств.
«Очень важно, чтобы ребята, которые будут здесь проходить реабилитацию, имели будущее, возможность получить новые специальности, которые им помогут жить активной социальной жизнью», — подчеркнула она.
Для воспитанников центра будет доступно обучение по 12 специальностям. Среди них швея, ткач, плотник, изготовитель свечей и многое другое. Они смогут также проходить практику в крупных компаниях.
Можно обладать прекрасным слухом, зрением, физической силой и быть глубоко несчастным человеком. А бывает, наоборот — если внутри человека царит покой, мир, любовь, то он может быть счастлив даже, когда имеет физические ограничения.
патриарх Кирилл
Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл новый школьный театр в Жуковском. Там появилась современная сцена с профессиональным световым, звуковым и видеооборудованием.
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