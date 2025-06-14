Деревне Мокрое в Можайске исполнилось 218 лет

Председатель Совета депутатов в Можайске Лидия Афанасьева поздравила жителей с 218-летием деревни Мокрое и Днем России от имени главы муниципального округа. Творческие коллективы в честь праздника подготовили концерт.
С поздравлениями также выступил заведующий Замошинским территориальным отделением, муниципальный депутат Валерий Клевитов.
С территории деревни Мокрое были изгнаны войска Наполеона. В период с 1942 года по март 1943 года в ее районе прошли ожесточенные бои за Москву между частями дивизий 5-й армии Западного фронта Красной Армии и отборными войсками вермахта. В память о подвиге советских солдат 1 мая 2020 года деревне Мокрое присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», на центральной улице была воздвигнута стела.
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