Депутаты из Мытищ вручат подарки детям участников СВО

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, члены партии «Единая Россия» и депутаты подготовили новогодние сюрпризы для детей бойцов СВО. Подарки передали Деду Морозу и Снегурочке, которые доставят их маленьким адресатам.

Благотворительную акцию «Елка желаний» больше шести лет проводят по инициативе президента России Владимира. Участвуют в ней органы власти, депутаты, бизнесмены и волонтеры. Мытищи не стали исключением. Глава муниципалитета Юлия Купецкая, депутаты и партийцы подготовили подарки для детей бойцов специальной военной операции. Участники акции в роли Деда Мороза и Снегурочки забрали праздничные сюрпризы из отделения партии «Единая Россия» и отправились с ними к получателям.

Отметим, что акция «Елка желаний» с каждым годом становится популярнее, объединяет все больше участников.