Сегодня 11:25 Депутаты посетили предприятие по переработке дикоросов в Люберцах Фото: 360.ru Подмосковье

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Предприятие «Ароматы тайги» в Люберцах уже больше 15 лет перерабатывает дикоросы со всей России. О том, как из лесных даров получается продукция, которую покупают более 100 тысяч человек, узнали на экскурсии депутат окружного совета Мигран Туманов, муниципальный координатор проекта «Зеленая экономика» Иван Тарасов, представители «Единой России» и жители округа.

Основу ассортимента — а это более 60 наименований — составляют грибы, ягоды, травы и кедровая продукция. Сырье собирают профессиональные заготовители в Алтайском и Красноярском краях, Томской и Ульяновской областях, а также в Республике Коми. В цеху в деревне Марусино все это превращается в готовую продукцию. Предприятие постоянно растет: в 2023 году площадку модернизировали, расширили цеха и закупили новое оборудование.

В обновленных цехах и прошла экскурсия, организованная в рамках партийного проекта «Зеленая экономика». Гости своими глазами увидели, как работает поддержка малого бизнеса и импортозамещение.