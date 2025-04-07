Депутат подарил больнице в Мытищах реабилитационную беговую дорожку

Депутат Григорий Шаповалов и руководитель проекта «КиберЛюди» Ангелина Светик посетили Мытищинскую областную клиническую больницу, чтобы поддержать пациентов. Они передали медицинскому учреждению реабилитационную беговую дорожку, которая поможет больным быстрее восстановиться.

Гости побеседовали с медиками больницы. Собравшиеся обсудили актуальные потребности отделения и вопросы, касающиеся реабилитации и ухода за пациентами.

Депутаты подарили больнице реабилитационную беговую дорожку. С ее помощью процесс восстановления здоровья пациентов значительно ускорится. Партийцы также передали гигиенические средства для ухода за больными и другие необходимые вещи, которые облегчат жизнь находящихся на лечении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга. Оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.