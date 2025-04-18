Депутат Николай Шпак провел патриотический урок в школе № 14 в Мытищах

Урок мужества организовали для учеников школы № 14 в Мытищах. Темой стали события, произошедшие в годы Великой Отечественной войны.

Встречу провел депутат от партии «Единая Россия» Николай Шпак. Урок посвятили маленьким героям большой войны.

Под руководством народного избранника школьники нарисовали тематические плакаты. Николай Шпак написал на них пожелание гордиться своей страной.

Мероприятие состоялось в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

«Сейчас в стране ведется активная работа по созданию единого подхода к патриотическому воспитанию, привитию любви и уважения к Отечеству. Такие встречи будут проходить чаще, ведь в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне у нас есть о чем говорить и кем гордиться», — прокомментировал Николай Шпак.

Ранее мы рассказывали о том, что в Мытищах пройдет акция «Диктант Победы».