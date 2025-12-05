Депутат Мособлдумы посетил производство котлов в Сергиевом Посаде

Депутат Московской областной думы Олег Гаджиев побывал с рабочим визитом на предприятии «Стиммаш». Парламентарий обсудил с руководством завода планы дальнейшего развития и возможности трудоустройства для участников СВО.

Завод работает в Сергиевом Посаде 2019 года и производит промышленные котлы, горелочные устройства, деаэраторы и другое оборудование. Котлы, разработанные с учетом современных стандартов и требований к энергоэффективности, надежности и экономичности, широко используют в строительной, пищевой, химической отраслях, а также для отопления и горячего водоснабжения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Олег Гаджиев отметил, что продукция предприятия может быть востребована в Подмосковье, поскольку губернатор региона Андрей Воробьев запустил масштабную работу по реконструкции сетей.

«Стиммаш» активно развивается и намерен увеличить производство и ассортимент продукции. Для этого необходимо не только закупать новое оборудование и расширять производственную базу, но и увеличивать коллектив. Олег Гаджиев обсудил с руководством предприятия, какая помощь требуется заводу для дальнейшего развития.

Напомним, в Подмосковье действует ряд мер поддержки производителей, в том числе предоставление льготных кредитов для проектов импортозамещения, субсидий на создание инженерной инфраструктуры и приобретение оборудования, размещение производств в особых экономических зонах и индустриальных парках и другие.