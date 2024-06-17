Депутат Мособлдумы Лев Закиров провел встречу с парламентариями из Китая

Депутат Мособлдумы, руководитель фракции «Новые люди» Лев Закиров принял участие во встрече с молодыми парламентариями из КНР. Подробностями мероприятия он поделился в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Восемь молодых депутатов во главе с мэром города приехали из Китая в Россию для обмена опытом.

«Один из их спикеров, молодой депутат и по совместительству фермер, рассказал про свою деревню. Было интересно послушать, как они оценивают свою работу. То есть у нас как оценивается работа: по принципу сколько бюджет получил денег. Если бюджет получил много, значит, люди растут, финансы растут, регион растет. В Китае это происходит по-другому», — указал Закиров.

Если в Китае у семьи 2-3 автомобиля, значит, бюджет деревни, в которой она проживает, хороший и предприятия, находящиеся там, успешные. По мнению депутата Мособлдумы, подобную практику следует внедрить и в России.

Отдельное внимание Лев Закиров уделил технологиям, которые можно внедрить на территории Московской области, переняв опыт специалистов из Китая. В их числе станкостроение, робототехника, информационные технологии и другие.

«Международные отношения, мне кажется, очень важны. Особенно сейчас, когда некоторые заявляют, что Россия якобы является агрессором. Вот эта тонкая дипломатия молодежная для нас является большой задачей», — добавил депутат.

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