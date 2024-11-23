Депутат Мособлдумы Чистюхин рассказал о трехлетнем бюджете региона

Московская областная дума приняла к рассмотрению проект закона о региональном бюджете на ближайшие три года. Каким его видит фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», рассказал руководитель фракции, заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин в интервью Дмитрию Степанищеву на 360.ru .

Он подчеркнул, что это самый важный документ после Устава Московской области. В нем прописаны доходные и расходные обязательства.

«Без бюджета нет ни дорог, ни мостов, ни школ, ни зарплат бюджетников, поэтому это важнейший документ. Мы приступили к работе над бюджетом на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Отличительная особенность бюджета — мы в тройке субъектов Российской Федерации, которые преодолели отметку в один триллион рублей. На следующий год у нас 12% примерно рост доходов бюджета», — рассказал Чистюхин.

Чистюхин отметил, что в Подмосковье на социальную политику выделяется более 270 миллиардов рублей, на образование — 263 миллиарда рублей, на здравоохранение — 155 миллиардов рублей.

Зампред Мособлдумы рассказал, что подмосковное отделение партии в течение года вносило ряд законопроектов и еще несколько поступят на рассмотрение в ближайшее время.

«Они, безусловно, требуют финансирования из бюджета. Мы подготовили соответствующие поправки, которые касаются, например, дополнительных льгот для многодетных семей и детей», — сообщил Чистюхин.

Он добавил, что льготы касаются горячего питания, компенсаций проезда учащихся в общественном транспорте и другого. При этом большинство законопроектов было составлено после общения с жителями Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в парламент проект трехлетнего бюджета региона. Он подчеркнул, что только на поддержку бизнеса планируется направить больше 23 миллиардов рублей.