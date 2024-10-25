Андрей Воробьев внес в парламент проект трехлетнего бюджета Подмосковья

Мособлдума получила проект бюджета Подмосковья на ближайшие три года. Документ, представленный губернатором Андреем Воробьевым , сохраняет все социальные обязательства, предусматривает поддержку предпринимательства и развитие инфраструктуры. Доходы области продолжат расти.

«Мы начнем детально прорабатывать каждую статью бюджета после его принятия к рассмотрению на заседании Мособлдумы. Оно намечено на 31 октября. После этого свои поправки будут вносить все комитеты и фракции», — отметил спикер парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, представленный трехлетний план нацелен на развитие региона. Только на поддержку бизнеса планируется направить больше 23 миллиардов рублей. Подмосковье уже сейчас в числе регионов-лидеров в доле ВВП, и инвестиционный потенциал региона продолжат укреплять. Это и адресная поддержка предприятий, и развитие особых экономических зон с технопарками, и строительство инфраструктуры.

«Что можно сказать уже сейчас — доходы бюджета продолжают уверенно расти. В прошлый раз нам удалось впервые преодолеть отметку в триллион рублей. Это стало достойным ответом на санкционное давление. Мы сделали выводы и стали работать еще эффективнее. Новый бюджет это только подтверждает», — говорит Брынцалов.

В трехлетнем бюджете доходная часть планируется уже на уровне 1,2 триллиона рублей. Расходы тоже вырастут, в приоритете — социальные обязательства. Льготы, пособия, доплаты — все меры поддержки сохранят и финансово обеспечат.

В ближайшие месяцы Мособлдума будет подробно рассказывать про отдельные статьи расходов трехлетнего бюджета. Затем пройдут публичные слушания, где свои предложения выскажут жители Подмосковья. Это всегда конкретные замечания, которые стараются учесть в итоговом документе, подчеркнул Брынцалов.