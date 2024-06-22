Депутат Мособлдумы Брынцалов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата прошла у Кремлевской стены в Александровском саду в День памяти и скорби. Делегация Московской области во главе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым приняла участие в мероприятии.

Брынцалов напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны погибли 27 миллионов человек. Страшные времена навсегда оставили раны на сердце тех, кто смог их пережить.

«Наш святой долг — всегда помнить и чтить героев Великой Отечественной войны, поддерживать наших уважаемых ветеранов. Они — пример мужества и непоколебимой любви к Родине», — указал Брынцалов.

В памятных мероприятиях также приняли участие выпускники подмосковной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Покрышкина.