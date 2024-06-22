Депутат Мособлдумы Брынцалов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата прошла у Кремлевской стены в Александровском саду в День памяти и скорби. Делегация Московской области во главе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым приняла участие в мероприятии.
Брынцалов напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны погибли 27 миллионов человек. Страшные времена навсегда оставили раны на сердце тех, кто смог их пережить.
«Наш святой долг — всегда помнить и чтить героев Великой Отечественной войны, поддерживать наших уважаемых ветеранов. Они — пример мужества и непоколебимой любви к Родине», — указал Брынцалов.
В памятных мероприятиях также приняли участие выпускники подмосковной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Покрышкина.
Брынцалов отдельно подчеркнул важность сохранения преемственности поколений. На сегодняшний день на примерах дедов и прадедов выросло новое поколение защитников страны, которые отстаивают интересы Родины в зоне СВО. Именно благодаря их усилиям Россия остается великой и непобедимой.
«Вечная слава защитникам нашей Отчизны. Вечная память павшим героям. Их подвиг бессмертен!» — добавил председатель Мособлдумы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев со школьниками возложил цветы к памятнику героям-танкистам в Наро-Фоминске.
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