Воробьев со школьниками и военными возложил цветы к памятнику героям-танкистам

В День памяти и скорби в Наро-Фоминске провели торжественное возложение цветов к памятнику «Слава героев-танкистов». Для города воинской славы это особо почитаемое место. Участие в церемонии вместе в военными мотострелкового Ямпольского полка Кантемировской дивизии и школьниками принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В народе этот памятник еще называют«Три танка». Здесь стоят боевые машины ИС-3М, Т-34-85 и ИСУ-152 — стражи страны. Сегодня военнослужащие мотострелкового Ямпольского полка Кантемировской дивизии также находятся на страже родины, принимая участие в СВО.

Командир дивизии гвардии полковник Дмитрий Боглай поинтересовался, знают ли участники церемонии, почему полк дивизии называется Ямпольский.

«Потому что наши бойцы во время Великой Отечественной войны освобождали населенный пункт Ямполь. И сейчас они воют практически в тех же местах», — пояснил он.

«Тогда победили, и сейчас нужно победить», — подчеркнул в ответ Андрей Воробьев.

Командир согласился, что другого выхода нет.