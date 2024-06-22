Воробьев со школьниками и военными возложил цветы к памятнику героям-танкистам
В День памяти и скорби в Наро-Фоминске провели торжественное возложение цветов к памятнику «Слава героев-танкистов». Для города воинской славы это особо почитаемое место. Участие в церемонии вместе в военными мотострелкового Ямпольского полка Кантемировской дивизии и школьниками принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В народе этот памятник еще называют«Три танка». Здесь стоят боевые машины ИС-3М, Т-34-85 и ИСУ-152 — стражи страны. Сегодня военнослужащие мотострелкового Ямпольского полка Кантемировской дивизии также находятся на страже родины, принимая участие в СВО.
Командир дивизии гвардии полковник Дмитрий Боглай поинтересовался, знают ли участники церемонии, почему полк дивизии называется Ямпольский.
«Потому что наши бойцы во время Великой Отечественной войны освобождали населенный пункт Ямполь. И сейчас они воют практически в тех же местах», — пояснил он.
«Тогда победили, и сейчас нужно победить», — подчеркнул в ответ Андрей Воробьев.
Командир согласился, что другого выхода нет.
Возложили цветы к памятнику и выпускники Наро-Фоминской СОШ № 4. Эта школа — ближайшее учебное заведение к Кантемировской дивизии.
У многих учеников отцы сейчас находятся в зоне СВО.
«Вас очень хвалит командир, глава городского округа — говорят, вы самые активные, патриоты, да еще и отличники. Вы только что окончили школу, хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших ребят, которые успешно прошли испытания ЕГЭ», — обратился к ребятам глава области.
Воробьев также выразил уверенность, что все планы у выпускников обязательно получится реализовать. Нет никаких препятствий, когда есть желание, отметил он.