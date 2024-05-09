Депутат Мособлдумы Барсуков поздравил ветеранов с 9 Мая | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 18:06 Депутат Мособлдумы Барсуков поздравил ветеранов с 9 Мая Аппарат фракции КПРФ в Московской областной Думе

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Депутат Московской областной думы Владимир Барсуков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая. Слова поздравлений он направил Александру Горбачеву и Лидии Сембер.

Владимир Барсуков подчеркнул, что на сегодняшний день в живых осталось не так много людей, кому можно лично сказать спасибо за победу в Великой Отечественной войне. Он выразил надежду, что современное поколение будет хранить память о подвигах предков, которые отдали свои жизни, защищая страну.

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«Хочется пожелать Александру Григорьевичу и Лидии Андреевне крепкого здоровья, долгих лет жизни и светлого, спокойного неба над головой! С Днем Победы!» — заявил депутат Мособлдумы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

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