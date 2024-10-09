Депутат из Мытищ встретился с волонтерами при Никольском храме

Материалы, необходимые для изготовления маркировочных накидок, передал депутат из Мытищ Евгений Коваленко волонтерам при Никольском храме. Встреча прошла в рамках проекта партии «Единая Россия».

Событие состоялось в Никольском храме в Мытищах. Евгений Коваленко передал служительницам храма пленку и джутовую веревку. С их помощью женщины плетут маскировочные накидки «Леший».

Кроме того, народный избранник поучаствовал в мастер-классе по изготовлению противотепловизионных одеял.

«Простые женщины нашего города находят силы, время и возможности для помощи нашим бойцам в зоне СВО. Я очень уважаю наших волонтеров и считаю, что их работа — это яркий пример патриотизма и единения нашего общества», — прокомментировал Евгений Коваленко.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Женское движение».

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