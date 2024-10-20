Депутат из Люберец наградил семью Негиных в преддверии Дня отца

Мероприятие ко Дню отца прошло в общественной приемной партии «Единая Россия» в Люберцах. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско отметил благодарственными письмами трех отцов из семьи Негиных.

Глава династии Негиных Григорий является отцом троих детей и почетным донором России. Он активно участвует в общественной жизни. У его старшего сына Святослава пятеро детей, у младшего Григория — сын и дочка.

Дмитрий Дениско вручил мужчинам благодарственные письма «За личный пример и активную пропаганду семейных ценностей» от местного отделения «Единой России». Дети получили подарки.

«Негины — яркий пример крепкой и дружной семьи. Прекрасный пример для подрастающего поколения, который вдохновляет на сохранение и развитие традиционных семейных ценностей», — сказал Дмитрий Дениско.

Также семья Негиных участвовала в активити-шоу «Семейные игры» на телеканале СТС. Они победили в одном из сезонов.

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