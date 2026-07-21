Депутат Госдумы посетил производство смазочных материалов в Люберцах

Научно-производственное предприятие в Люберцах является единственным в России производителем полного комплекса присадок, необходимых для выпуска моторных, гидравлических, трансмиссионных и других масел. Познакомиться с процессом приехал депутат Государственной думы Роман Терюшков.

«За счет того, что мы здесь реализуем автоматическую систему подачи и автоматизированные фасовки, мы тратим минимальное количество на переналадки и соответственно сокращаем цикл производства и фасовки. Тем самым обеспечивая точность дозирования и точные отгрузки партии», — рассказал технолог Виктор Халецкий.

На предприятии открыли новый цех с пятью линиями фасовки, оборудованный по последнему слову техники.

«Закупая продукцию у соседних государств, мы теряем свой научный потенциал, свою производственную базу. Восстановить ее будет очень сложно. Поэтому работа по принятию законопроекта, и будущих действующих законов, должна основываться, конечно, на позиции, на мнении руководителей таких предприятий, которые нам необходимо поддерживать», — отметил Роман Терюшков.

Предприятие не останавливается в развитии — автоматизирует линии, открывает цеха. Благодаря новому цеху ожидается увеличение производительности как минимум в два-три раза. А скоро планируют открыть еще два цеха.

Роман Терюшков пообщался с руководством предприятия и вручил лучшим сотрудникам благодарственные письма за вклад в развитие экономической сферы Люберец.