Двухсотметровый триколор развернули на акции ко Дню флага в Балашихе

На центральной площади в Балашихе напротив Ледового дворца более 100 человек развернули огромный флаг России — 200 квадратных метров. Здесь собрались волонтеры, депутаты и жители округа.

В День флага Балашиха присоединилась к всероссийской акции «Моей родины триколор». Под гимн России более 100 человек развернули триколор. На память участникам выдали маленькие копии флага. А на сцене парка «Пехорка» выступили с концертной программой творческие коллективы.

«В округе сегодня проходят различные патриотические акции. Например, в микрорайоне Железнодорожный раскрасили окна в цвета государственного флага. А здесь, на площади, работает пункт сбора канцелярии для жителей Курской области», — рассказал депутат Балашихи Антон Орешков.

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