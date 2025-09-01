День знаний отметили в образовательных учреждениях в Королеве

Более 28 тысяч школьников в Королеве отметили День знаний. Торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях муниципалитета.

Церемонии начинались с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Глава города Игорь Трифонов, представители администрации и муниципальные депутаты поздравили родителей, учащихся и педагогов с началом учебного года.

Каждому первокласснику вручили школьный комплект от главы города. Ребята получили ручки, цветные карандаши, тетради, альбомы, линейки и многое другое.

В Королеве первые звонки прозвучали в 22 образовательных учреждениях, расположенных в более чем ста зданиях, а также в школе № 7 и школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. За парты сели 28617 учеников, в том числе три тысячи первоклассников. Им раздали мороженое от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.