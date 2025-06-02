День защиты детей отметили в парке Кривякино в Воскресенске

Общеобластное мероприятие «Город профессий» состоялось в первый день лета на главной площади парка усадьбы Кривякино. К Международному дню защиты детей организаторы подготовили насыщенную программу.

На сцене выступили с концертом артисты Дворца культуры «Химик» и студии танца Baby Dance. Театр ростовых кукол «Софит» развлекал маленьких гостей праздника и их родителей. Инспектор ГИБДД напомнил юным жителям Воскресенска правила дорожного движения.

Также в парке работали детский фримаркет, где можно было обменяться игрушками и найти новых друзей, и выставка фотографий «Здравствуй, лето!». Для посетителей организовали тематическую фотозону «Ура, каникулы!», где все желающие смогли сделать яркие снимки на память об этом дне.

Юных жителей Воскресенска и их родителей ждал сюрприз — сладкий подарок от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всех участников праздника угощали бесплатным мороженым.