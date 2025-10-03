День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Красногорске

Три года Россия воссоединилась с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. О важной дате говорили на патриотической встрече в Красногорске.

«Это великая сила слова и добра. Она очень помогает. Поэтому, когда мы проводим акцию „Письмо солдату“ и когда волонтеры наши привлекают других, я считаю, что каждый из нас может найти слова для наших великих бойцов. Именно они приближают победу нашего государства», — отметила директор Молодежного центра Зульфия Низамова.

Вопросы от молодежи звучали разные: что такое патриотизм, в чем сила культуры, традиций, и другие. Ответить старались каждому участнику встречи.

«Побольше бы таких мероприятий, где можно открыто разговаривать, задавать интересующие вопросы. Я думаю, для ребят будет очень интересным и полезным такой формат. По их радостным лицам видно, что самое главное, они заинтересованы и им все понравилось. А значит, все не зря», — сказал заместитель председателя совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов.

В завершении мероприятия все участники спели легендарную песню «Катюша» как символ единства и нерушимости духа русского народа.