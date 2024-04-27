День труда Подмосковья отпраздновали во Фрязине | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 23:30 День труда Подмосковья отпраздновали во Фрязине Телеканал «360»

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В центре культуры и досуга «Факел» прошло торжественное мероприятие, посвященное празднику труда. Организацию и проведение мероприятия поддержали члены фрязинского отделения партии «Единая Россия».

Глава округа Дмитрий Воробьев поздравил жителей Фрязина и вручил им памятные награды за выдающиеся достижения в своей сфере.

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В этот день чествовали начинающих и опытных специалистов: представителей разных профессий и разных должностей, которые продемонстрировали преданное отношение к своей профессии и получили признание за свою работу в 2023 году.

Также отметили победителей конкурса рисунков и сочинений, посвященного Дню труда. Официальные лица поздравили присутствующих. Они вручили фрязинцам различные региональные и муниципальные награды, а также благодарственные письма.

После церемонии награждения и подписания соглашения состоялся концерт, на котором выступили творческие коллективы городского округа, радуя зрителей своими выступлениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша, которая пополняется каждый день.

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