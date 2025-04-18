День труда Московской области отметили в Серпухове

В городском округе Серпухов состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию работников учреждений, организаций и предприятий округа в преддверии Дня труда Московской области. На празднике были отмечены профессионализм и заслуги жителей, которые своим трудом вносят значительный вклад в развитие муниципалитета и региона.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко наградил жителей округа областными наградами. Знак «За заслуги перед Московской областью» III степени был вручен президенту Института инженерной физики, почетному гражданину Серпухова Алексею Царькову. Почетную грамоту получила директор ДК «Россия» Юрий Бордачев, а благодарственные письма — оператор сновального оборудования ОАО «Химволокно» Ольга Князева и директор МБОУ «Эффективная школа» Татьяна Литвинова.

Особое внимание в этом году было уделено защитникам Отечества. В округе была введена специальная награда, призванная выразить благодарность и уважение тем, кто ежедневно защищает нашу страну. Специальной наградой «Доброе сердце» отметили активных волонтеров, среди которых — воскресная школа имени священномученика Василия Студиницына Всехсвятского храма, Центр милосердия собора Николы Белого, волонтерские объединения, а также матери, супруги и родные участников СВО и Героев, погибших при исполнении воинского долга.

На мероприятии также присутствовали депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, депутат окружного Совета депутатов Николай Пушкин и заместитель председателя Московского областного объединения организаций профсоюзов Валентина Акимова. Они поздравили жителей округа с наступающим праздником и выразили благодарность за их труд и вклад в развитие муниципалитета.

Коллективы предприятий и учреждений, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие округа по итогам 2024 года, были награждены Кубками Городского округа. Звания «Лучший работник муниципалитета» удостоились представители различных профессиональных сфер.

«Благодарю каждого, кто ежедневно трудится на благо Городского округа Серпухов и всего Подмосковья. Спасибо за работу, активность и неравнодушие к малой родине», — сказал Алексей Шимко.

Мероприятие стало важным событием для жителей Серпухова, объединившим всех, кто своим трудом и активной жизненной позицией делает округ лучше.