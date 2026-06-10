День социального работника отметили в Королеве

Торжественное мероприятие состоялось 8 июня. Первый заместитель главы округа Илья Конышев наградил специалистов комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Королевский».

Социальные работники центра оказывают поддержку малообеспеченным, сиротам, инвалидам, пенсионерам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Коллектив центра под руководством Екатерины Ширлиной получил диплом III степени за победу в Московском областном конкурсе коллективных договоров 2025 года, а также кубок Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Благодарственные письма Министерства социального развития Московской области вручили социальным работникам Татьяне Власовой и Светлане Митюшиной.

Почетной грамотой главы округа за многолетний и плодотворный труд наградили восемь сотрудников центра. Екатерина Ширлина также вручила благодарности за добросовестный труд и высокий профессионализм.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.