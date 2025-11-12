День сотрудника органов внутренних дел отметили в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске отпраздновали День сотрудника органов внутренних дел, который в этом году отметили отсутствием традиционных отчетов. Полицейские УМВД России по Наро-Фоминскому округу организовали праздник, наполненный теплом и дружеской атмосферой, что продемонстрировало сплоченность коллектива.

Начальник Управления Вячеслав Орликов подчеркнул важность этого дня, отметив, что сотрудники увидели друг друга в новом свете — не только как коллег, но и как талантливых и творческих людей.

В рамках мероприятия он вручил ведомственные награды и новые погоны 21 сотруднику. Особое признание получил заместитель начальника УМВД Александр Демьянов, удостоенный знака «Почетный сотрудник МВД».

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ вручил благодарственные письма отличившимся стражам порядка, поблагодарил за верность долгу тех, кто самоотверженно и порой с риском для жизни бескомпромиссно борется с преступностью.

