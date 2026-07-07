День семьи, любви и верности отметили в Воскресенске

Восемь супружеских пар, проживших вместе более 40 лет, стали участниками праздника в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский». Торжество, посвященное Дню семьи, любви и верности, прошло для участников программы «Активное долголетие».

В Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» поздравили семьи, которые на протяжении многих лет сохраняют крепкие супружеские отношения. Для гостей подготовили концертную программу с участием творческих коллективов учреждения и вокального коллектива «Поющие сердца» Дома культуры «Красный холм». Завершился праздник чаепитием со сладким столом.

«Эти семьи своим примером подтверждают, что любовь не знает срока, а верность не имеет границ. Желаем вам сохранить тепло ваших отношений на долгие годы и вместе встретить новые юбилеи семейной жизни», — сказала заместитель директора КЦСОиР «Воскресенский» Ольга Мухатаева.

В центре отметили, что подобные встречи помогают поддерживать традиционные семейные ценности и создают возможность выразить признательность супругам, которые многие десятилетия идут по жизни вместе. День семьи, любви и верности ежегодно объединяет жителей разных поколений и напоминает о значении взаимной поддержки, уважения и крепких семейных отношений.