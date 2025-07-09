День семьи, любви и верности отметили в поселке Хорлово в Воскресенске

Каждое выступление юных и взрослых артистов было пропитано любовью и добротой. С праздником жителей поселка поздравила депутат окружного совета, член партии «Единая Россия» Анна Морозова.

«Каждая семья — это уникальная история, состоящая из теплых воспоминаний, общих радостей и преодоленных испытаний. Пусть этот праздник напомнит о важности заботы о близких, о силе единства и о том, как важно говорить слова любви тем, кто нам дорог!» — сказала депутат.

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Единой России» — «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.