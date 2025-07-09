День семьи, любви и верности отметили в парке Олега Степанова в Серпухове

В Серпухове в парке имени Олега Степанова отметили День семьи. Глава городского округа Алексей Шимко и начальник Окружного управления социального развития № 17 Ирина Ермакова вручили парам медали «За любовь и верность».

Супруги Давыдовы живут вместе 25 лет. Их любовь прошла испытание временем и непредвиденными жизненными обстоятельствами.

Семейный стаж Круговых — 40 лет. Они являются опекунами, воспитывают своих дочек и еще шесть приемных детей.

Харлампий Пантелеевич и Надежда Романовна Тирас поженились 52 года назад. Харлампий Пантелеевич — кандидат биологических наук, руководитель кафедры естественно-научных дисциплин Российского биотехнологического университета в Пущине, а Надежда Романовна — доктор биологических наук. Увлечение наукой связало их на всю жизнь.

На празднике от имени главы Серпухова и Московской областной Думы отметили династию военнослужащих Анохиных, многодетные семьи Гладышевых и Тимохиных, чету Веселовых, проживших в браке 60 лет, и семью Ступиных — руководителей клуба исторического бального танца для людей преклонного возраста «Гармония».

Председатель Совета депутатов Михаил Шульга и депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова вручили первые паспорта отличникам учебы и ребятам, которые прославляют округ своими достижениями, а родителей отметили благодарственными письмами за воспитание детей.

«Приятно, что много пар выбрали этот день для бракосочетания. Поздравляю всех с этим светлым праздником, желаю любви, взаимопонимания и семейного благополучия!» — отметил Алексей Шимко.