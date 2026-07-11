День семьи, любви и верности отметили в Люберцах

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, прошли в Наташинском парке городского округа Люберцы. Для жителей подготовили концертную программу, творческие выступления и развлечения для детей.

В течение дня в парке звучали песни, выступали творческие коллективы, а для юных гостей организовали конкурсы и интерактивные площадки. Праздник объединил семьи разных поколений, которые пришли провести этот день вместе.

«Было много песен, танцев, конкурсов для детей. Очень интересно было и очень душевно. Мы пришли сюда с родителями и сестрами, чтобы провести этот день вместе, повеселиться и вспомнить, что мы дружная и счастливая семья», — рассказали жительницы городского округа Люберцы Дарья и Анастасия Никитины.

Главной темой праздника стали семейные ценности — любовь, верность, взаимное уважение и поддержка. Организаторы напомнили, что День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых в православной традиции почитают как покровителей семьи и брака.