День семьи, любви и верности отметили в Люберцах
Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, прошли в Наташинском парке городского округа Люберцы. Для жителей подготовили концертную программу, творческие выступления и развлечения для детей.
В течение дня в парке звучали песни, выступали творческие коллективы, а для юных гостей организовали конкурсы и интерактивные площадки. Праздник объединил семьи разных поколений, которые пришли провести этот день вместе.
«Было много песен, танцев, конкурсов для детей. Очень интересно было и очень душевно. Мы пришли сюда с родителями и сестрами, чтобы провести этот день вместе, повеселиться и вспомнить, что мы дружная и счастливая семья», — рассказали жительницы городского округа Люберцы Дарья и Анастасия Никитины.
Главной темой праздника стали семейные ценности — любовь, верность, взаимное уважение и поддержка. Организаторы напомнили, что День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых в православной традиции почитают как покровителей семьи и брака.
«В этот праздник те, кто почитает святых Петра и Февронию, приходят в храм помолиться о своей семье и детях. К ним обращаются и молодые пары, которые только готовятся создать семью и хотят пройти этот путь вместе», — отметил член Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Сергий Жигало. По словам организаторов, подобные мероприятия помогают объединить несколько поколений одной семьи и напоминают о значении семейных традиций.
«Для нашей семьи это большой праздник. Каждый год мы собираемся за общим столом. Папа и мальчики дарят нам, девочкам, цветы. Мы уже не первый раз участвуем в таком мероприятии. Нам вручают подарки от администрации, и это очень приятно», — рассказала многодетная мама Вера Рыжкина.
Праздник завершился концертной программой и семейными развлечениями. Организаторы выразили надежду, что такие встречи станут доброй традицией и будут способствовать сохранению семейных ценностей и укреплению связи между поколениями.