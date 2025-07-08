День семьи, любви и верности отметили в Котельниках

На общеобластном мероприятии «Семья. Лето. Парк» в Кузьминском лесопарке в Котельниках жители и гости округа отметили День семьи, любви и верности. Организаторы подготовили творческие мастер-классы, подвижные игры и тематический флешмоб.

Также гости праздника увидели фотовыставку «Истории из семейного фотоальбома» и познакомились в летнем читальном зале с литературой о семье. Все желающие смогли изготовить семейное дерево на мастер-классе и сфотографироваться в тематической фотозоне. Украсила праздник концертная программа «Мелодия счастья» с участием творческих коллективов городского округа Котельники.

Руководитель муниципалитета Михаил Соболев поздравил собравшихся и выступил с напутственным словом.

«Семья — это самое дорогое, что есть в нашей жизни. Берегите своих родных, находите время для теплых семейных вечеров, дарите внимание и нежность тем, кто дорог. Желаю вашим семьям любви, крепкого здоровья и благополучия! Любите и цените друг друга! С праздником!» — сказал глава Котельников.