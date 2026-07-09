День семьи, любви и верности отметили в Богородском округе

8 июля сотрудники Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина предлагали детям и взрослым, которые гуляли в Центральном городском парке и его окрестностях, ответить на несложные вопросы праздничной викторины «Семьи из любимых сказок». День семьи, любви и верности — прекрасный повод для того, чтобы поздравить жителей и гостей Богородского округа с праздником и провести для них интересную и познавательную акцию.

Прохожие с радостью включались в игру — вспоминали семейные сюжеты из книг, делились любимыми историями и с азартом отвечали на вопросы. А за правильные ответы каждый участник получал небольшой, но приятный сувенир: календарик, закладку или яркую поздравительную открытку. Акция получилась по-настоящему объединяющей — она подарила хорошее настроение людям разных поколений и заодно познакомила гостей парка с предстоящими событиями библиотеки.

Чуть ранее, в преддверии этого доброго и светлого праздника, в обновленной модельной Центральной библиотеке состоялась концертная программа «Ромашка белая». Атмосфера в день концерта была особенной — теплой, искренней, по-настоящему семейной. Перед зрителями выступили талантливые вокалисты и поэты — звучали песни и стихи о семье, любви и верности, знакомые с детства мелодии, которые отзываются в сердце. Каждый номер был наполнен светлыми эмоциями и особым смыслом. В программе также было несколько ярких семейных выступлений.