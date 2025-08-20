День семейного здоровья прошел в Мытищах

Во время тщательного обследования врачи обнаружили у многих взрослых пациентов серьезные факторы риска для здоровья. Помимо распространенных вредных привычек, специалисты зафиксировали повышенные показатели артериального давления и уровня холестерина в крови.

Медицинские работники подчеркивают важность своевременной профилактики и коррекции образа жизни. Если вовремя отказаться от вредных привычек и начать необходимое лечение, можно предотвратить развитие серьезных заболеваний и не допустить их прогрессирования.

Жители Мытищ могут следить за новостями о предстоящих медицинских акциях в телеграм-канале Мытищинской областной клинической больницы. Там будет опубликована информация о следующем «Дне здоровья» и других полезных мероприятиях для горожан.