День семейного здоровья пройдет в поликлинике № 6 в Мытищах 25 января

Диспансеризация для взрослых и детей пройдет 25 января в поликлинике № 6 в микрорайоне Пироговский в Мытищах. Акция позволит получить консультации врачей и пройти необходимые исследования за один день. Прийти можно всей семьей. Пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию против пневмококковой инфекции смогут взрослые пациенты. Вести прием в рамках диспансеризации будут врачи — терапевт, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед и отоларинголог. Проведут в этот день и диагностику здоровья: ЭКГ, флюорография, биохимический анализ крови, анализ крови на ВИЧ и гепатит С, замер внутриглазного давления.

Детей осмотрят педиатр, отоларинголог, детский травматолог-ортопед-хирург также им сделают ЭКГ.

Заведующая поликлиникой № 6 Татьяна Серова рассказала, что к каждой акции привлекаются узкопрофильные специалисты — оториноларинголог, офтальмолог, травматолог. Профилактические осмотры не займут много времени, но, помогут пациентам узнать о рисках, которым они подвержены.

День семейного здоровья — отличная возможность проверить не только себя, но и здоровье детей.

Диспансеризацию сможет пройти каждый житель городского округа Мытищи. Необходимо взять паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС. День семейного здоровья пройдет с 9:00 до 14:00, анализы будут принимать с 8:00.